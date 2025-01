Maxi piantagione di marjiuana nel Nuorese, arrestato un 49enne

NUORO, 18 GEN - Un imprenditore agricolo di 49 anni, residente a Sarule (Nuono), è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Nuoro in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Nuoro per aver realizzato una piantagione di 1414 piante di canapa che avevano un tasso di THC medio del 16%, ben 27 volte superiore rispetto ai limiti di legge. Il sequestro della piantagione era avvenuto lo scorso 21 settembre. Le analisi successive dei campioni selezionati in contraddittorio con la parte hanno confermato che si trattava di stupefacente facendo scattare le manette ai polsi dell'uomo. Grazie alla collaborazione dei finanzierie della Sezione Aerea di Elmas, le fiamme gialle nuoresi hanno potuto portare a termine l'ingente sequestro di canapa dalla quale, secondo i militari, sarebbe stato possibile ricavare circa 5 milioni dosi di marijuana per un valore di mercato stimato di circa 25 milioni di euro.