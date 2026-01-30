Maturità, conto alla rovescia per le materie del secondo scritto e orale

ROMA, 30 GEN - Ultime ore di attesa tra i 500mila maturandi che fremono per conoscere le discipline che il 19 giugno saranno oggetto della seconda prova scritta, scelte tra le materie caratterizzanti i diversi indirizzi di studio; la disciplina per l'eventuale terza prova scritta, prevista solo per specifici percorsi, come ad esempio i licei internazionali o le scuole con ordinamenti particolari; le quattro discipline oggetto del colloquio orale, che costituiranno la base del nuovo impianto dell'esame; le modalità organizzative del colloquio, che sarà strutturato in modo da valorizzare competenze trasversali, esperienze e collegamenti interdisciplinari. Tutte queste informazioni saranno contenute nel decreto ministeriale che è deve essere reso noto dal ministero dell'Istruzione entro domani, 31 gennaio. La riforma dell'esame, che sarà per la prima volta operativa quest'anno, vede un cambio del colloquio orale: dalla Maturità 2026 infatti il colloquio si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal ministero. Il colloquio mira a verificare l'apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Tiene conto poi dell'impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché dell'impegno evidenziato dall'allievo in azioni particolarmente meritevoli. La riforma prevede inoltre una commissione ogni due classi, con cinque membri: un presidente esterno, due membri esterni e due interni e una formazione specifica per i commissari. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) sono stati ridenominati "formazione scuola-lavoro", per evidenziare la stretta relazione che deve esservi tra formazione scolastica e mondo del lavoro. Infine, per i candidati che raggiungano almeno 90 punti complessivi tra credito scolastico e prove d'esame, la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti.