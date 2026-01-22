Mattarella, 'Zanone innovatore nella storia del pensiero liberale'

ROMA, 22 GEN - 'Valerio Zanone è stato figura di grande innovatore e modernizzatore della lunga storia del pensiero e dell'azione liberali in Italia'. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato in occasione del convegno 'Valerio Zanone e il liberalismo italiano' a 10 anni dalla morte del parlamentare e ministro che è stato segretario del Pli dal 1976 al 1985, che si è svolto presso la Biblioteca Giovanni Spadolini del Senato su iniziativa del Comitato per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi e della Luiss. 'Fortemente legato alla lezione di Luigi Einaudi, Zanone seppe attualizzarne la proposta alla fine del Novecento - sottolinea Mattarella -. Promotore della tutela delle libertà fondamentali, Zanone fu attivo nella sua forza politica a livello regionale - fu sindaco di Torino - e nazionale, assumendo significativi incarichi nelle istituzioni della Repubblica, recando contributi incisivi'. 'La protezione dell'ambiente in Italia è debitrice della sua azione, che portò alla legge istitutiva del ministero dell'Ambiente nel 1986. Da ministro della Difesa si trovò a dirigere la missione nel Golfo Persico, per la protezione della libertà di navigazione nell'area. Fermo sostenitore dell'europeismo, ha guidato il Movimento europeo in Italia, Zanone vedeva nella cooperazione multilaterale uno strumento essenziale per la soluzione delle questioni nazionali e sovranazionali. Valerio Zanone rappresenta, nel patrimonio civile della Repubblica - conclude il messaggio di Mattarella - un esempio di dedizione all'affermazione della democrazia e dello Stato di diritto per le future generazioni'. Del contributo di Zanone alla storia del liberalismo italiano e del suo impegno politico di 50 anni, tra la Prima e la Seconda Repubblica, hanno parlato docenti, studiosi e amici come Angelo Petroni, Franco Chiarenza, Gerardo Nicolosi, Saro Freni e Andrea Spiri, Giuseppe Vegas, Giuseppe Facchetti, Pier Virgilio Dastoli e Alberto Sinigaglia. Il convegno - che nasce da un'idea di Enrico Morbelli, giornalista e presidente della Scuola di Liberalismo, scomparso ad agosto - è stato curato da Giovanni Orsina, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. Torinese, laureato in filosofia, allievo di Luigi Pareyson, Zanone è stato consigliere regionale del Piemonte dal 1970 al 1976, segretario del Pli per 10 anni a cavallo degli anni Settanta e Ottanta (1976-1985), poi ministro per l'Ecologia nel primo governo Craxi, dell'Industria nel Craxi II e della Difesa con i governi Goria e De Mita nel 1988 e 1989. Nel 1990 è stato eletto sindaco di Torino. Parlamentare per due decenni, è stato deputato del Pli dal 1976 al 1990 e dal 1992 al 1994, senatore nel gruppo dell'Ulivo-Pd eletto con la Margherita nella XV legislatura tra il 2006 e il 2008. Presidente della Fondazione Luigi Einaudi di Roma, fondata nel 1962 da Giovanni Malagodi, dal 1990 al 2007.