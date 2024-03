Mattarella, vocazione dell'Italia è lavorare a coesione nazioni

ROMA, 27 MAR - "Voi contribuite alla difesa dello Stato democratico e delle regole dellla Comunità internazionale che sono essenziali per il progresso pacifico e per la coesione tra le nazioni che speriamo di ripristinare - questa è la vocazione che abbiamo sempre coltivato - come repubblica italiana. E' un impegno reso ancor più stringente dall'instabilità internazionale indotta dall'invasione dell'Ucraina e dalla violenza in Medio oriente innescata dal crudele attacco terroristico di Hamas con la reazione di Israele a Gaza e le tante vittime civili ed anche con le gravi azioni contro la libertà di navigazione nel mar Rosso". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando ai vertici dell'Aeronautica militare.