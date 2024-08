Mattarella, vile attentato in Germania, orrore e cordoglio

ROMA, 25 AGO - "Desidero esprimere il profondo cordoglio della Repubblica italiana e mio personale per il vile attentato che ha insanguinato la città di Solingen, suscitando orrore e profonda tristezza. Ancora una volta una cieca e ingiustificabile azione di violenza si è scatenata contro civili inermi riportando la minaccia del terrorismo, favorito dalla crescente instabilità internazionale, nel cuore d'Europa". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank Walter Steinmeier. "Gli italiani tutti si stringono nel lutto all'amico popolo tedesco, con sentimenti di particolare vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime e dei feriti - cui auguriamo un completo ristabilimento. In questa triste circostanza - conclude il Capo dello Stato - rinnovo la determinazione della Repubblica italiana a collaborare con la Germania nella lotta contro ogni forma di terrorismo".