Mattarella, tumore al seno insidioso, diffondere la prevenzione

Partecipanti alla XX edizione della Race for the Cure di Roma, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Komen Italia, 19 maggio 2019. ANSA/UFFICIO STAMPA/FEDERICO GUBERTI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++