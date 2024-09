Mattarella,spinte nostalgiche di un passato che provocò tragedie

ROMA, 06 SET - "Nella pubblica opinione si riaffacciano, sono presenti, spinte che immaginano, senza motivo, un futuro frutto di nostalgie di un passato che ci ha riservato, invece, spesso, tragedie. Ciascuna generazione viene chiamata a combattere contro fantasmi che sperano nell'oblio per poter riemergere con vesti nuove". E' questo uno dei passaggi dell'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha aperto il Forum Teha di Cernobbio. "Tocca alle forze della società civile, nella loro interezza - ha aggiunto - essere consapevoli che difendere il quadro della civiltà in cui vivono, e che contribuiscono a definire, è compito che non soltanto li interessa ma li riguarda".