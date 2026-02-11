Mattarella, sgomento per sparatoria in Canada

ROMA, 11 FEB - "L'Italia intera ha appreso con sgomento la notizia della sparatoria che ha sconvolto la cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, causando molte vittime e ancor più numerosi feriti. In questa luttuosa circostanza desidero farLe giungere le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Governatrice Generale del Canada, S.E. Mary May Simon. "Siamo vicini con sentimenti di partecipe solidarietà al dolore delle famiglie dinanzi a un gesto di così brutale violenza perpetrato in una scuola. Ai feriti auguriamo un pronto e pieno ristabilimento", conclude.