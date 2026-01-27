Mattarella, serve azione rigorosa da parte di tutta l'Ue contro antisemitismo

ROMA, 27 GEN - Il "riproporsi e diffondersi" di "manifestazioni di razzismo e antisemitismo" è "indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l'Unione Europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione del giorno della memoria al Quirinale. Delle menzogne "che vi possano essere disuguaglianze" e "graduatorie" tra gli esseri umani" e che "la vita, la dignità, i diritti" possano "essere posti in dubbio, negati, calpestati, nel turpe nome di una supremazia razziale o biologica" si sono "nutriti i totalitarismi del Novecento. Se ne alimentano ancora oggi razzismo e antisemitismo. A queste menzogne attingono ai nostri giorni i despoti, gli aggressori". Delle menzogne "che vi possano essere disuguaglianze" e "graduatorie" tra gli esseri umani" e che "la vita, la dignità, i diritti" possano "essere posti in dubbio, negati, calpestati, nel turpe nome di una supremazia razziale o biologica" si sono "nutriti i totalitarismi del Novecento. Se ne alimentano ancora oggi razzismo e antisemitismo. A queste menzogne attingono ai nostri giorni i despoti, gli aggressori".