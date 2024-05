Mattarella, respingere ed isolare i predicatori d'odio

ROMA, 28 MAG - "Al di là delle doverose rievocazioni, il modo per ricordare degnamente" i martiri "è quello di respingere e isolare i predicatori d'odio, gli operatori di mistificazione, i seminatori di discordia. E' quello di rivendicare e vivere i principi e i valori su cui si basa la nostra Costituzione. Quello di operare costantemente per l'unità del popolo italiano, per la diffusione della libertà e dei diritti, per un quadro internazionale che assicuri la pace nella giustizia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Commemorazione del 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia, a Brescia.