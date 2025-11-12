Mattarella, non possiamo trascurare le nuove povertà

ROMA, 12 NOV - "Una società con una struttura demografica come la nostra non può permettersi di trascurare risorse. Riguarda gli spazi che producono esclusione sociale, i luoghi del degrado e dell'illegalità, l'abbandono di aree dismesse, la desertificazione e rinaturalizzazione di aree un tempo abitate e presidiate. Siamo davanti a forme inedite di disagio e a nuove povertà, e anche a domande più esigenti, che non possiamo trascurare o mettere tra parentesi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando all'assemblea dell'Anci.