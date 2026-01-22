Mattarella, Milano-Cortina 'straordinaria avventura con sforzo globale'

ROMA, 22 GEN - "E' un'occasione incontrare la Fondazione Milano-Cortina" che testimonia di uno "sforzo globale, complessivo, di questa straordinaria avventura", "un'avventura di felice successo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026. "Siamo ormai a due settimane dall'apertura dei giochi olimpici e a un mese da quella dei giochi paralimpici", ha proseguito. "E' una condizione che vede naturalmente delle rifiniture da realizzare, come è sempre stato, e non soltanto nel nostro paese, ovunque vi sono alcune realizzazioni strutturali che non è possibile materialmente fare in precedenza o anche se fosse possibile vengono sempre completate negli ultimi giorni, ma c'è un'accelerazione di impegno nelle ultime settimane che accompagna la rifinitura definitiva di quanto occorre", ha concluso.