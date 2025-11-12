Giornale di Brescia
Mattarella, l'Italia continuerà a contribuire alle missioni

Vienna - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Polo delle Nazioni Unite, oggi 11 novembre 2025. (Foto di Paolo Giandotti - Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
ROMA, 12 NOV - "L'Italia, fedele alla propria tradizione di dialogo e di cooperazione, continuerà a contribuire con determinazione alle missioni internazionali mettendo a disposizione, nelle aree di crisi, il proprio personale militare e civile. Un impegno che riflette i valori sanciti dalla nostra Costituzione e il profondo senso di umanità che anima la nostra comunità nazionale. I militari e i civili impegnati oggi nelle zone di conflitto sanno di poter contare sul sostegno e sull'affetto degli italiani. A loro, e alla memoria di quanti hanno donato la vita per il bene comune, va la riconoscenza della Repubblica". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

