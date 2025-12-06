Mattarella, i volontari sono veri e propri patrioti

ROMA, 06 DIC - I volontari sono "veri e propri patrioti, che sanno come la solidarietà sviluppa la dimensione dell'impegno. E' un patrimonio che accresce il patrimonio morale del Paese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. "Il volontariato si qualifica come forza sociale culturale educativa e formativa" e si segnala "come protagonista nell'attuazione dei principi della Costituzione, innanzitutto partecipazione e solidarietà". "Il volontariato - ha insistito - è palestra di democrazia concreta, che può immettere forza vitale nelle istituzioni" è "elemento necessario in un tempo contrassegnato anche da paure suscitate da tossine messe in circolo ingannevolmente da indifferenze che non condannano la sopraffazione, la violenza, l'illegalità, l'allontanamento dalle ragioni della convivenza civile. Le tossine oscurano il futuro e il volontariato è un antidoto prodigioso, giorno per giorno con i fatti dà corpo alla speranza. Il volontariato non accetta che l'antropologia che prevalga sia l'entropia dell'individualismo", ha concluso.