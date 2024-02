Mattarella, forze armate equilibrio della nostra Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita il Quartier Generale della forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro, Nicosia, 27 febbraio 2024. ANSA/ UFFICIO STAMPA QUIRINALE/ PAOLO GIANDOTTI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++