Mattarella, estinguere i fuochi di guerra in Europa

ROMA, 19 MAR - "Fino a due anni fa l'Europa viveva non in una belle epoque ma in un epoque de paix. Che cerchiamo e speriamo di riuscire a difendere, a preservare e ripristinare a pieno eliminando, rimuovendo, estinguendo venti e fuochi di guerra che dentro l'Europa e accanto l'Europa si stanno manifestando da qualche tempo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla stampa estera a Roma.