Mattarella è arrivato all'evento per i 130 anni del Touring

ROMA, 22 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla sede della Camera di Commercio di Roma, al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, per l'evento "La tradizione si fa futuro. Da 130 anni insieme per l'Italia bene comune", per i 130 anni dalla nascita del Touring Club Italiano. Il Capo dello Stato è stato accolto da un lungo applauso dei presenti, tra cui decine di sindaci. Ha stretto le mani agli altri rappresentanti istituzionali, per poi sedersi in prima fila.