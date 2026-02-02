Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mattarella, dobbiamo riconsegnare ai ragazzi di Crans-Montana una vita piena

AA

ROMA, 02 FEB - "Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai genitori dei ragazzi coinvolti nella strage di Crans-Montana incontrati al Niguarda. Il capo dello Stato si è rivolto con gratitudine ai medici che si stanno occupando di loro. "Vi ringrazio - ha detto - per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario