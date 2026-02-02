Mattarella, dobbiamo riconsegnare ai ragazzi di Crans-Montana una vita piena

ROMA, 02 FEB - "Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai genitori dei ragazzi coinvolti nella strage di Crans-Montana incontrati al Niguarda. Il capo dello Stato si è rivolto con gratitudine ai medici che si stanno occupando di loro. "Vi ringrazio - ha detto - per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza".