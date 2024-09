Mattarella, diritto umanitario va sempre rispettato

ROMA, 12 SET - "Il Diritto internazionale umanitario rappresenta un riconoscimento di fratellanza" dei popoli per "porre un freno al piano inclinato degli orrori della guerra". Così Sergio Mattarella in un videomessaggio alla tavola rotonda sul diritto internazionale. "Si tratta di principi che non lasciano spazio all'ambiguità" perché "il diritto umanitario va rispettato in ogni circostanza". Mattarella cita i conflitti in corso da Gaza all'Ucraina. In Medioriente "il bollettino di uccisioni, distruzioni di scuole, ospedali e campi profughi" "ci interroga su quei principi di proporzionalità e distinzione fra civili e belligeranti". "A ciò si aggiunge il sequestro e l'uccisione di ostaggi israeliani inermi, che ha raggiunto nei giorni scorsi nuovi livelli di orrore".