Mattarella, di fronte a barbarie nel mondo De Gasperi ci parla ancora

ROMA, 11 FEB - "In questo momento difficile della vita del mondo Alcide De Gasperi ci parla ancora e, di fronte ai rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati, nella vita internazionale, in questo momento quello di elaborare, approfondire e trasmettere cultura è la più provvidenziale, preziosa e indispensabile risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trento .Il presidente Mattarella in un breve discorso ha anche sottolineato come sia "una particolare coincidenza quella di intitolare in questo anno, l'ottantesimo della repubblica", una biblioteca allo statista democristiano. "De Gasperi - ha aggiunto Mattarella - è stato, per sole due settimane ma quelle cruciali per la repubblica, il primo capo dello Stato di questa nostra repubblica". "Quindi questa intitolazione della biblioteca evoca una quantità di significati" non anche quella "dell'identità trentina di De Gasperi".