Mattarella da domani in Costa d'Avorio e Ghana

ROMA, 01 APR - Sergio Mattarella torna in Africa per una visita di Stato in Costa d'Avorio confermando quanto il continente sia tornato strategico per l'Italia dopo anni di disattenzione che hanno permesso ad altri Paesi (alcuni europei ma soprattutto a Cina e Russia) la penetrazione economica e politica dell'area. Il presidente della Repubblica atterrerà domani ad Abidjan per una visita di Stato, la prima in assoluto di un capo di Stato italiano nel Paese. Si tratta - segnalano dal Quirinale - di "un segnale di grande attenzione e di un messaggio politico chiaro" all'Africa occidentale che sarà completato con una missione a seguire nel vicino Ghana dove Mattarella si sposterà giovedì 4 aprile. Si arricchisce così la geografia politica africana del presidente che ha già visitato negli anni scorsi il Kenya, lo Zambia, il Mozambico, l'Etiopia e l'Algeria.