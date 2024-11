Mattarella,con Xi piena sintonia e valutazioni convergenti

PECHINO, 09 NOV - "Ieri abbiamo registrato con il presidente Xi piena sintonia e convergenza di valutazioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Pechino il presidente dell'Assemblea nazionale del popolo Zhao Leji. "C'è una crescita di volontà di collaborazione reciproca. Un rapporto antico che - ha aggiunto il capo dello Stato - trova oggi una declinazione attuale piena e collaborativa sul piano politico e sulla visione internazionale per quanto riguarda la volontà di pace, del multilateralismo, di apertura nelle relazioni economiche. Per questo questa visita per me è molto importante. C'è stata pochi mesi fa la visita della premier Meloni ed è del tutto inconsueto una così ravvicinata presenza dei massimi vertici del nostro Paese. Questo manifesta quanto sia importante per noi sviluppare sempre di più i rapporti con la Cina".