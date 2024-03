Mattarella, Carta scrigno che tutela nostri diritti e libertà

"La Costituzione in Shorts" è il titolo della conversazione tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 12 creator sul significato e l'attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana, che si terrà alle ore 16.30 al Quirinale. Il Presidente Mattarella, dopo aver ascoltato gli interventi di ciascun creator, spiegherà agli ascoltatori il significato del primo articolo della nostra Costituzione. La conversazione, moderata dall'artista Fabio Rovazzi, sarà trasmessa in diretta sui canali YouTube di alcuni partecipanti e su quello della Presidenza della Repubblica. Tutti gli Shorts realizzati verranno pubblicati in una playlist dedicata sul canale YouTube del Quirinale. Lo si legge sul sito del Quirinale. Ecco i creator che converseranno con il Presidente Mattarella: Marcello Ascani, Lorenzo Baglioni, Virginia Benzi (Quantum girl), Giuseppe Bertuccio D'Angelo (Progetto Happiness), Elia Bombardelli, Loretta Grace (Grace on your dash), gli Heimi (Gianluca David Baroni, Alice Caimi, Camilla Caimi, Francesca Pivari, Pietro Pettenghi), Giulia Lamarca, Lokman, Pietro Michelangeli, Olimpia Peroni (Fanpage.it), Eleonora Tani (The Lady). ANSA