Mattarella, adeguare salari e redditi delle Pmi e degli autonomi

ROMA, 09 DIC - "Le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, nei settori del turismo, del commercio, dei servizi, dell'artigianato, dell'industria sono importanti veicoli di crescita occupazionale e di sviluppo. L'elemento lavoro che li caratterizza svolge un ruolo prezioso. Sono, al contempo, propulsori del rafforzamento della coesione sociale, elementi fondamentali della ripresa nelle aree soggette a spopolamento, nodi di connessione della convivenza civile nelle periferie e trasferiscono preziose competenze ai giovani che intendono approcciarsi a questi ambiti professionali, contribuendo al progresso economico, incrementando il benessere delle comunità". E' quanto ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel messaggio inviato all'assemblea di Confesercenti sottolineando che "Le iniziative a sostegno di questi settori appaiono, di conseguenza, lungimiranti ed è essenziale che i salari e i redditi che ne derivano corrispondano alle attese definite dalla Costituzione".