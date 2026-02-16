Giornale di Brescia
Mattarella accolto da un lungo applauso a Torino al Teatro Carignano

TORINO, 16 FEB - Un lungo applauso, circa un minuto, ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro Carignano di Torino per le celebrazioni del centenario della morte di Piero Gobetti. Già all'arrivo all'esterno dell'edificio il presidente è stato accolto dagli applausi dei passanti, adulti e bambini.

TORINO

