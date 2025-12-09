Matematica, al nord livelli alti per doppio allievi rispetto sud

ROMA, 09 DIC - Se in matematica e in scienze gli studenti italiani delle elementari non mostrano più difficoltà degli altri colleghi europei e mondiali - siamo anzi tra i tre paesi che registrano una crescita media più elevata - nei livelli più alti di rendimento al sud e nelle isole si registrano risultati molto inferiori rispetto al nord, addirittura della metà. E' quanto emerge dall'Indagine Iea Timmss 2023 Longitudinal Study, presentato oggi, che, essendo uno studio longitudinale, mostra i risultati in matematica e scienze degli stessi studenti in quarta e quinta elementare. Il report mostra che tutti i paesi hanno registrato un miglioramento dei risultati medi tra quarta e quinta classe. I paesi con la crescita media più elevata sono stati Slovenia (+42 punti), Repubblica di Corea (+40 punti) e Italia (+38 punti). Nei paesi con la crescita media più alta, Italia compresa, l'aumento stimato equivale a uno studente medio che avanza di oltre metà livello, un progresso significativo in un solo anno scolastico. In tutte e cinque le macroaree geografiche c'è stato un aumento della percentuale di studenti che raggiunge un livello più alto. I divari territoriali - sia in matematica che in scienze - tendono però ad aumentare salendo di livello: il 90% degli studenti del Sud Isole raggiunge almeno il livello base contro il 98% del Centro e del Nord Ovest, del 97% del Nord Est e del 96% del Sud. Mentre il 10% degli studenti del Sud Isole e il 13% degli studenti del Sud raggiunge il livello Avanzato, nel Nord Ovest, Nord Est e Centro questo livello è raggiunto dal 20% degli studenti.