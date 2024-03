Martedì seduta Assemblea Capitolina al Mausoleo Fosse Ardeatine

ROMA, 21 MAR - "Martedì 26 marzo, alle ore 10, si terrà una seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina al Mausoleo delle Fosse Ardeatine alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri". Ad annunciarlo la presidente dell'Assemblea Svetlana Celli. "Con grande partecipazione - aggiunge - la Conferenza dei capigruppo ha accolto la proposta di svolgere il Consiglio in un luogo della memoria importantissimo, non solo per la nostra città, ma per l'intero Paese, in occasione dell'80° anniversario dell'eccidio. Per non dimenticare i 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei o detenuti comuni, trucidati a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe di occupazione tedesche come rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, compiuto il giorno precedente. Per condividere e rafforzare il nostro impegno per la democrazia, la pace e la libertà, valori con cui dovremmo riempire questo nostro tempo così complicato e purtroppo troppo denso di tensioni e conflitti".