Marito di una paziente aggredisce medici a Bari, arrestato

BARI, 24 MAG - Due medici sono stati aggrediti, una con insulti e l'altro con un pugno riportando lesioni ad un occhio, da un uomo, marito di una paziente, mentre erano in servizio nel reparto di Neurologia del Policlinico di Bari. L'aggressore, incensurato, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia per lesioni ai danni di personale sanitario. È agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato domani. Secondo quanto ricostruito finora, la donna era stata accompagnata in reparto dai parenti chiedendo di essere ricoverata in modo urgente. La paziente era già seguita dai medici di Neurologia, che però ieri le hanno chiarito che a disporre eventuali ricoveri sono i medici del Pronto soccorso dopo valutazione medica. La spiegazione fornita dalla dottoressa di guardia non sarebbe stata gradita dai parenti che hanno iniziato ad insultarla. Un altro medico, collega della vittima, è intervenuto in suo aiuto rimediando dal marito della donna un pugno in faccia che gli ha provocato un trauma all'occhio sinistro con lesioni alla cornea e alla retina. I medici hanno sporto denuncia alla polizia intervenuta in reparto.Per l'aggressore, bloccato in flagranza, assistito dall'avvocato Andrea Melpignano, il pm di turno Lanfranco Marazia ha disposto i domiciliari chiedendo convalida e direttissima.