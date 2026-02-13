Mareggiate nel Cilento e nel Golfo di Policastro

SAPRI (SALERNO), 13 FEB - Le forti mareggiate che stanno interessando le coste cilentane e del Golfo di Policastro stanno causando gravi disagi alla viabilità, con la chiusura di importanti arterie stradali nei comuni di Camerota, Sapri e Casal Velino. Situazione critica a Camerota, dove l'erosione costiera ha nuovamente messo sotto pressione la strada del Mingardo. Le onde hanno ridotto i margini di protezione e in diversi tratti hanno raggiunto la carreggiata, invadendola con detriti e materiale trasportato dal mare. L'area è già interessata da interventi di messa in sicurezza finalizzati a contrastare l'avanzamento dell'erosione e a salvaguardare l'infrastruttura stradale, ma le avverse condizioni meteo stanno complicando ulteriormente la circolazione. A Sapri disposta la chiusura del Lungomare Italia con l'interdizione al traffico fino al termine dell'emergenza, a causa delle onde che trasportano materiale solido sulla sede stradale, con potenziali rischi per pedoni e veicoli. Criticità anche a Casal Velino, dove si registrano problematiche analoghe lungo il lungomare. Nei giorni scorsi l'area era già stata colpita dall'azione erosiva del mare, con danni strutturali segnalati dalle autorità competenti. L'attuale mareggiata rappresenta un ulteriore elemento di rischio per la stabilità delle infrastrutture balneari e della viabilità costiera.