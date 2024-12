Marcelo Knobel nuovo direttore esecutivo Unesco-Twas

TRIESTE, 16 DIC - Il fisico brasiliano Marcelo Knobel è il nuovo Direttore Esecutivo dell'Accademia Mondiale delle Scienze per il progresso scientifico nei paesi in via di sviluppo (Twas). Lo ha reso noto la stessa Twas sottolineando che Knobel succede al Direttore dell'Ictp Atish Dabholkar, che ha svolto le funzioni di direttore esecutivo ad interim dal 1 dicembre 2023 all'8 dicembre 2024. L'accademia scientifica, che fa capo all'Unesco ed è stata fondata nel 1983 a Trieste, supporta la costruzione di competenze scientifiche fondamentali nel Sud globale. Nato in Argentina ma presto immigrato in Brasile con la famiglia quando la dittatura militare espulse suo padre, Knobel è un pioniere nel campo del magnetismo, avendo guidato un gruppo di ricerca riconosciuto a livello internazionale le cui ricerche hanno avuto applicazioni che vanno dai sistemi di registrazione magnetica alla nanomedicina. "Senza la scienza non abbiamo futuro. È la scienza che può darci gli strumenti per combattere il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, così come nuove e vecchie malattie," ha detto Knobel. Per lui, "la scienza è il nostro più grande alleato nella ricerca di un mondo più giusto, sicuro e felice". Knobel, che si occupa anche di comunicazione scientifica, ha fondato il Science Exploratory Museum dell'Unicamp (Università di Campinas di cui è stato anche rettore) e ha condotto ricerche sulla percezione pubblica della scienza e sull'istruzione superiore. È membro dell' Accademia Brasiliana delle Scienze e dell' Accademia delle Scienze dello Stato di San Paolo (Aciesp).