Mantovano, 'continueremo a consentire a Kiev di tutelarsi'

ROMA, 07 NOV - "Senza scendere nei dettagli e senza anticipare un lavoro che dovrà essere fatto, posso dire che l'Italia farà né più né meno quello che ha fatto finora d'intesa con tutti gli alleati, a cominciare dagli Stati Uniti, per consentire all'Ucraina di tutelare i propri territori, i propri abitanti e i propri confini". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano rispondendo a chi domandava se è in preparazione un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina e se verrà prorogata l'autorizzazione per la fornitura di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev, in scadenza a fine anno.