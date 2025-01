Mantovano, a novembre Conferenza nazionale dipendenze a Roma

ROMA, 23 GEN - "La Conferenza nazionale sulle droghe è stata fissata per il 7 e 8 novembre a Roma. E' stato un punto trattato oggi coi presidenti e i rappresentanti delle Regioni. Riprendiamo un adempimento non solo previsto dalla legge e che avrebbe dovuto avere una cadenza molto più ravvicinata e non si svolge da tantissimo tempo, è anche qualcosa che serve a sottolineare l'unità di intenti e a individuare obiettivi sempre più adeguati su un fenomeno complesso, che varia in continuazione e che necessita di un aggiornamento continuo". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a margine della Conferenza delle Regioni.