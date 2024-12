Manovra in aula Camera domani alle 8, voto finale venerdì

ROMA, 18 DIC - Il testo della manovra approderà in aula giovedì mattina alle 8 e in tarda mattinata sarà posta la fiducia che sarà votata venerdì. Discussione, dichiarazioni di voto e voto finale ci saranno entro venerdì in tarda serata. E' quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.