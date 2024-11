Manovra: Gualtieri, scoperti per Roma altri 22 milioni di tagli

ROMA, 11 NOV - "Noi quest'anno, a causa della simpatica legge di bilancio che ha nascoste sorprese significative, avremo oltre ai tagli dell'anno passato, che sono 23 milioni, ulteriori 22 milioni di tagli di spesa corrente. Lo abbiamo calcolato oggi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo alla sesta Assemblea Congressuale di Legacoop. Tagli, ha aggiunto, "che il governo opera su Roma Capitale che è il Comune più colpito dal bilancio, Roma che dovrebbe avere anzi 130 milioni di perequazione". "Più di meta dei Comuni italiani dovrebbero 'avere' - ha aggiunto - l'altra meta dovrebbe 'dare'. Il 90 per cento dei Comuni del Lazio devono avere. Vedo il sostegno a questa manovra da chi gestisce provvisoriamente l'Anci, ancora per poco... I poveri sono stati tassati per sostenere i ricchi. Se non si fosse fatto nulla non avremmo avuto questo taglio: questo fa la legge di bilancio. Una delle cose più geniali che è riuscito a far passare il ministro Giorgetti è che questa è una manovra di tagli, ma io facevo in passato il suo stesso mestiere. Al contrario, questa è una manovra espansiva, aumenta il deficit, per cui non vale nemmeno dire 'dovevamo fare i tagli'". Anzi, ha detto Gualtieri, "l'inflazione determina entrate fiscali più alte. Ma queste maggiori entrate lo Stato non le restituisce ma se le tiene per farci altre cose. È un attacco a chi vuole fare politiche sociali: gli Oepac noi li dobbiamo pagare sulla cassa comune - ha aggiunto rispondendo alle coop che chiedevano il rispetto degli impegni sul ritocco delle tariffe - Ora vediamo gli emendamenti come usciranno, perché non possiamo reggere se ogni anno ci tolgono 30 milioni. Questo taglio alla spesa corrente grida vendetta, ma noi cercheremo di assolvere ai nostri impegni".