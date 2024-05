Manifestazione pro Palestina, a Torino elenco dei 20.391 martiri

TORINO, 18 MAG - Si è concluso davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di Torino, la manifestazione pro Palestina a cui hanno partecipato oltre un migliaio di persone organizzata dal coordinamento 'Torino per Gaza'. Mentre il corteo stava raggiungendo via Sant'Ottavio alcuni attivisti con il volto coperto hanno imbrattato i muri e i vetri di un Mc Donald's. "Sono complici di Israele", hanno detto al microfono. Alla fine dell'iniziativa è stato dedicato un minuto di silenzio per i "20.391 martiri palestinesi uccisi dall'esercito dal 7 ottobre ad aprile". Al termine alcuni membri della comunità islamica presente al corteo hanno urlato "Allah akbar", "Allah è grande". Sulle scale di Palazzo Nuovo è stato poi srotolato uno striscione con "l'elenco dei martiri' aggiornato. "Questa lista infinita - si legge - avrà termine solo quando terminerà la nostra complicità nel legittimare ogni azione israeliana dal '48 ad oggi".