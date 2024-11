Manifestanti contro il Tyrrhenian Link bloccano la strada

CAGLIARI, 20 NOV - Una trentina di manifestanti, contrari alla realizzazione del Tyrrhenian Link, ha bloccato per circa un'ora la strada statale 387 a Selargius vicino all'area occupata in cui sorgerà la stazione di conversione dell'impianto, sgomberata stamattina dalle forze dell'ordine per essere restituita alla Terna, la società che sta eseguendo i lavori del cavo sottomarino. Ci sono stati momenti di tensione a causa del blocco del transito delle auto, con le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa. Stamani lo sgombero era proceduto senza intoppi, ma nel pomeriggio il tam tam sui social di quello che stava avvenendo ha fatto radunare a Selargius altre persone. I manifestanti hanno gridato a più riprese in sardo "bregungia, bregungia" (vergogna, vergogna) riferendosi allo sgombero di questa mattina. "Siamo stati lasciati soli dalle istituzioni", commenta Rita Corda del comitato No Tyrrhenian.