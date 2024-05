Mangiano pomodorini a scuola a Modena, alunni accusano malori

MODENA, 10 MAG - Una trentina di bambini e una docente di due diversi istituti scolastici modenesi - le scuole elementari 'Emilio Po' e 'Galilei' - si sono sentiti male, ieri mattina a ricreazione, dopo aver mangiato dei pomodorini durante la merenda. Il cibo - come riportano i media locali - è stato fornito nell'ambito del progetto alimentare del ministero dell'Agricoltura, 'Frutta e Verdura a scuola'. Uno dopo l'altro i bambini, così come una insegnante avrebbero avvertito malori compatibili con una intossicazione alimentare. Due alunni sarebbero ricorsi alle cure ospedaliere. Gli istituti coinvolti hanno subito avvisato i genitori e il progetto - che dopo la degustazione di pomodorini aveva in programma altre date dedicate a fragole e carote - è stato annullato, come indicato immediatamente, dopo gli episodi, con un avviso diramato dalle dirigenti scolastiche.