Mamma ragazzo pestato, 'lo avevano ridotto a un mostro'

Una automobile dei carabinieri a Sorrento, 30 novembre 2024. Prima lo accerchiarono, poi lo picchiarono ed una volta caduto a terra continuarono ad infierire su di lui con calci e pugni. I fatti risalgono allo scorso 16 ottobre quando un 18enne fu picchiato violentemente da un gruppo per aver difeso un amico: oggi sono state eseguite misure cautelari - arresti domiciliari - a carico di sei giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Le indagini dei carabinieri partirono immediatamente grazie alla denuncia dei genitori della vittima. Per quel pestaggio il 18enne è stato sottoposto ad una pluralità di interventi di chirurgia ricostruttiva, con prognosi di guarigione, allo stato, di almeno 3-4 mesi. Ed il tutto sarebbe avvenuto per futili motivi.