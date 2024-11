Maltratta e ricatta genitori, arrestato 23enne

ROMA, 17 NOV - Arrestato dai carabinieri della stazione Tor Bella Monaca un 23enne, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti dei genitori. In seguito a una segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti all'interno di un appartamento di via Baldassarre Aloisi, dove un giovane di 23 anni, sottoposto agli arresti domiciliari aveva sfondato con un pugno il vetro della porta della sua camera, ferendosi alla mano. Ai militari il padre di 61 anni e la madre di 56 anni hanno raccontato di subire continui maltrattamenti, minacce di morte e richieste di denaro, legate all'acquisto di sostanze stupefacenti, da parte del figlio. Il ragazzo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia in carcere.