Maltempo, vento scoperchia tetto di una palazzina vicino Roma

ROMA, 06 FEB - Vigili del fuoco al lavoro stamattina a Fiano Romano, vicino Roma, per la messa in sicurezza di una palazzina dove, a causa del forte vento, si è scoperchiato il tetto. Oltre cento gli interventi dei pompieri dalla mezzanotte per una bomba d'acqua che ha colpito il territorio di Roma e provincia. Molte le chiamate ricevute dalla sala operativa per allagamenti di abitazioni, cantine, negozi, persone rimaste intrappolate in auto o abitazioni.

ROMA

