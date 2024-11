Maltempo, vento forte fino 230 km orari sul Gran Sasso

L'AQUILA, 20 NOV - La stazione di rilevamento di Meteo Aquilano, posizionata a 2.130 metri di Campo Imperatore, ha registrato un picco di raffiche 203 km orari, mentre quella ai 2.388 metri del Rifugio Duca degli Abruzzi, ha rilevato raffiche fino a 233 km/h. Si è fatto appena in tempo a rimuovere l'antico bivacco 'Andrea Bafile', dalla sua postazione sul massiccio del Gran Sasso, 2.669 metri di altitudine. Il cielo sereno e la mancanza di vento di sabato scorso ha consentito l'operazioni dei Vigili del Fuoco, che ritardata di due giorni sarebbe state impossibile. Da ieri, infatti, come da previsioni meteo, raffiche di vento fortissime, stanno caratterizzando questa fase iniziale del peggioramento del tempo, in vista del prossimo inverno. Secondo Meteoaquilano nelle prossime ore non sono da escludere nuovi picchi di vento, mentre le condizioni generali vedranno un calo termico e la possibilità di piogge con neve che si porterà anche sotto i 1.500 metri di quota. La webcam della stazione sciistica di Campo Imperatore è completamente grigia a causa del fortissimo vento che ha sospeso in aria le particelle della prima neve copiosa caduta sul Gran Sasso.