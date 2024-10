Maltempo: una frana isola alcune case nel genovese

GENOVA, 09 OTT - A seguito del maltempo degli ultimi giorni una frana ha isolato alcune abitazioni nella frazione Berte' in via Macciò a Masone (Genova). La Protezione civile regionale è in contatto con il sindaco per consentire nuovamente la mobilità dei circa 30 residenti rimasti isolati. Il sindaco riferisce che le abitazioni sono in sicurezza perché distanti circa un chilometro dalla frana, ma impossibilitate a raggiungere la strada carrabile. Nelle prossime ore si cercherà di aprire un varco pedonale per consentire la mobilità dei residenti, con il supporto dei Vigili del Fuoco. Una frana è caduta poco prima delle 7 anche lungo la strada statale 225 della Fontanabuona a Cicagna tra Pianezza e Monleone (Genova). Non ci sono persone o mezzi coinvolti, sul posto i vigili del fuoco di Chiavari ed i tecnici dell Anas.