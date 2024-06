Maltempo: straripa torrente nel Bresciano, travolte anche auto

(ANSA)I - BRESCIANO, 04 GIU - Nuova ondata di maltempo nel Bresciano, straripa un torrente e la Vallesabbia è divisa in due. Non si registrano feriti. Il violento nubifragio si è abbattuto attorno alle 17 e con il torrente straripato a Pavone le strade sono state inondate dall'acqua che ha trascinato addirittura alcune auto. La vecchia Provinciale è diventata in alcuni punti impossibile da percorrere. Maltempo anche sull'Alto Garda nel Bresciano. A causa di acqua, fango e sassi, e per il timore che a monte la situazione possa essere instabile, è stata disposta la chiusura al traffico della strada che collega la frazione di Serniga con quella di Gardone Riviera di San Michele, lungo la quale si è verificata una frana. (ANSA)I.