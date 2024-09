Maltempo: si cercano bimbo e nonna dispersi nel pisano

ROMA, 24 SET - Sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. Salvati sul tetto padre, madre e nonno, turisti tedeschi. La famiglia si era rifugiata sul tetto dell'abitazione a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua. I turisti si trovavano in una casa vacanze quando il torrente Sterza, ingrossato dalle forti piogge cadute ieri, è esondato Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni con sommozzatori, soccorritore fluviali, cinofili, dronisti e squadre ordinarie. Proseguono intanto nel pisano gli interventi di soccorso per i danni causati dal maltempo di ieri. Sono oltre 450 le chiamate alle sale operative dei vigili del fuoco in Veneto per le violente precipitazioni che nella notte hanno principalmente interessato le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona, causando allagamenti di piani interrati, piani terra e anche strade. E torna a preoccupare il torrente Morla a Bergamo: già esondato lo scorso 9 settembre, allagando box e cantine: da ieri sera si è ingrossato a causa delle fitte piogge che si sono abbattute su Bergamo e che hanno causato il rinvio a questa sera di Atalanta-Como per maltempo.