Maltempo: ripresa circolazione treni da Vicenza a Padova

VICENZA, 29 FEB - Da questa mattina la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo la chiusura della tratta tra Vicenza e Padova, sulla linea Milano-Venezia, disposta l'altro ieri in conseguenza del maltempo sulla zona berica. L'intervento sul posto dei tecnici e della Protezione civile, per l'alluvione che ha colpito Vicenza, ha scongiurato ogni pericolo e quindi il tratto è stato riaperto. Per circa 36 ore i treni Alta Velocità ed Eurocity hanno subito cancellazioni e sono stati instradati su percorsi alternativi, con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni e sono state disposte corse dei bus tra Vicenza e Padova e tra Vicenza e Grisignano.