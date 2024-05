Maltempo: rientrata emergenza in Fvg, soccorse due persone

TRIESTE, 17 MAG - E' rientrata l'emergenza maltempo che ha colpito anche il Fvg. L'ultimo bollettino della Protezione civile parla di correnti da sud-ovest piuttosto umide e ancora instabili, specie verso i monti e le zone orientali mentre, sulla costa, l'aria è, e sarà, più secca. Per sabato è prevista alta pressione temporanea con cielo in prevalenza nuvoloso nella zona montana, variabile in pianura, poco nuvoloso o variabile sulla costa. Si avranno ancora rovesci e temporali sparsi, più probabili tra i monti e la pianura. Tempo in genere migliore sulla costa, dove soffierà Libeccio moderato e la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Sono stati circa 130 gli interventi eseguiti dai Vigili del fuoco dal tardo pomeriggio di ieri alle ore 8.00 di questa mattina, riconducibili al maltempo. Al momento l'emergenza è rientrata. La scorsa notte prima delle 24, i Vigili del fuoco di Pordenone hanno soccorso 2 uomini rimasti bloccati in un isolotto formatosi tra i torrenti Meduna e Cellina all' altezza in località Domanins a San Giorgio della Richinvelda. E' stato necessario far intervenire un velivolo militare, abilitato al volo notturno per recuperarli.