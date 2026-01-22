Maltempo, prefetta Cagliari 'possibili danni a rovine Nora a Pula'

CAGLIARI, 22 GEN - "Il costante contatto con i sindaci del territorio ci ha consentito anche di apprendere quasi in diretta gli eventi dannosi che si sono verificati e uno di questi, come il sindaco di Pula ci ha comunicato, è proprio un danno nel sito archeologico di Nora che è praticamente sul mare e in mare". Lo ha detto all'ANSA la prefetta del capoluogo sardo Paola Dessì, a margine del sopralluogo a Cagliari del capo del dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, dopo il passaggio del ciclone Harry. "Non conosciamo ancora la portata di questi danni ma la Sovrintendenza credo che abbia già avviato gli accertamenti per gli eventuali possibili interventi - ha spiegato - La portata dei danni tuttavia non è ancora accertata". L'insediamento di Nora, sito di alto valore archeologico, è, di origine fenicia ma nei secoli, a seconda delle dominazioni, è trasformato e ampliato con i cartaginesi prima e con i romani poi. Secondo quanto riporta la direzione regionale dei musei i primi scavi nell'area archeologica risalgono alla fine dell'Ottocento, quando, dopo una forte mareggiata, riemerse un reperto degno di attenzione, il tophet.