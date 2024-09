Maltempo: pioggia e vento, allerta arancione in Lombardia

ROMA, 11 SET - Una vasta area depressionaria, con minimo sul Mar di Norvegia, tende a progredire verso sud. L'Italia sarà interessata dal pomeriggio di oggi da un peggioramento del tempo, con primi fenomeni temporaleschi al Nord, specie su Lombardia e Triveneto. Domani il fronte freddo, collegato all'area depressionaria, scivolerà velocemente dalle regioni settentrionali a quelle centrali, causando fenomeni localmente intensi ed una intensificazione della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, in estensione nel corso della giornata di domani a Umbria, Lazio e ai settori interni di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal mattino di domani, giovedì 12 settembre, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, specie sui settori costieri tirrenici e sui settori appenninici. Previste mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 settembre, allerta arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico su gran parte della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.