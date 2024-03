Maltempo: per pericolo frana chiusa rampa svincolo A10 a Imperia

GENOVA, 09 MAR - Il maltempo in Liguria ha costretto la società Autostrada dei Fiori che gestisce la A10 che collega l'Italia alla Francia a chiudere dalle 17 di oggi la rampa di uscita dello svincolo di Imperia Est per i veicoli provenienti da Savona. La misura è stata presa dalla concessionaria in via cautelativa a seguito delle ispezioni condotte dai tecnici e geologi nel corso delle quali è stato rilevato che le piogge intense di questi giorni hanno causato una fessura nella scarpata sovrastante l'autostrada. Non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno si procederà all'esecuzione dei lavori per una prima messa in sicurezza del versante che si auspica potranno consentire la riapertura della rampa di uscita entro le ore 06.00 di martedì 12 marzo 2024. I veicoli provenienti da Savona diretti ad Imperia potranno utilizzare gli svincoli di San Bartolomeo o di Imperia Ovest.