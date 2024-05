Maltempo: nel Modenese case bloccate da una frana

BOLOGNA, 21 MAG - Decine gli interventi dei vigili del fuoco ancora in corso nel Modenese per danni provocati dal nubifragio di ieri. A Savignano sul Panaro, comune dove si registra la maggior parte delle criticità, i pompieri sono al lavoro su una frana che da ieri impedisce l'accesso ad alcune abitazioni. Nel cedimento del terreno sono venuti giù anche diversi alberi. Una squadra sta operando per liberare la strada anche con il supporto di una macchina operatrice. A Savignano è ancora chiusa la strada provinciale 37, al confine con il territorio della Provincia di Bologna, interdetta da ieri sera per l'allagamento. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità della via. L'auspicio è di riaprirla entro la serata di oggi. Previsto anche un intervento della Protezione civile regionale di pulizia dei corsi d'acqua che interessano l'asse stradale.